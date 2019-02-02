الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة كثيفة

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طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية غربية والأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 11 22 شبين الكوم 10 21 طنطا 11 20 دمنهور 07 20 الإسكندرية 07 19 بلطيم 07 19 مطروح 09 19 السلوم 10 21 سيوة 03 24 بورسعيد 14 19 دمياط 13 19 الزقازيق 08 20 الإسماعيلية 05 21 السويس 10 21 العريش 13 20 رفح 13 19 رأس سدر 11 21 نخل
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 10 21
طنطا 11 20
دمنهور 07 20
الإسكندرية 07 19
بلطيم 07 19
مطروح 09 19
السلوم 10 21
سيوة 03 24
بورسعيد 14 19
دمياط 13 19
الزقازيق 08 20
الإسماعيلية 05 21
السويس 10 21
العريش 13 20
رفح 13 19
رأس سدر 11 21
نخل 00 21
نويبع 13 23
طابا 12 21
كاترين 00 19
الطور 12 20
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 23
مرسى علم 15 23
الفيوم 09 22
بني سويف 08 22
المنيا 06 22
أسيوط 06 22
سوهاج 07 23
قنا 08 25
الأقصر 07 26
أسوان 10 26
أبو سمبل 11 25
الوادي الجديد 12 25
شلاتين 17 26
أبو رماد 18 25
رأس حدربة 18 25
حلايب 19 24
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