شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول وحدة لتلقي العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، السبت، أول وحدة علاج كيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الغردقة على مستوى المحافظة، وذلك لتخفيف العبء على مرضى السرطان من أهالي المحافظة، وتهيئة سبل الشفاء واستئصال المرض.

وبحسب بيان، أكد محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح، أن وحدة العلاج الكيميائي بالمستشفى العام لا تقل عن جودة المراكز الطبية والمستشفيات الأخرى، مضيفًا أن المرضى يحتاجون لتلقي العلاج الكيماوي الذي يستمر لمدة تتراوح ما بين 4- 6 ساعات في كل مرة.

وأشار «عبدالله» إلى أن وحدة العلاج الكيميائي لمرضى الأورام في المستشفى خففت من معاناة المرضى وذويهم وإنهاء عبء السفر والتنقل بين إلى المحافظات الأخرى، كما وفرت هذه الوحدة على الأهالي الكثير المصاريف والمعاناة النفسية خلال رحلة التنقل التي كانت تأخذ يوما كاملا ذهاب وعودة والتي يحتاج المريض خلالها إلى من يرافقه فيها.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ البحر الأحمر على مدير مديرية الصحة بضرورة إرسال الصيادلة الذين سيعملون على تركيب العلاج الكيميائي بمستشفى أسيوط، وحضور طاقم التدريب إلى البحر الأحمر لمرافقة وإشراف الصيادلة أثناء تركيب العلاج الكيميائي داخل الوحدة بالمستشفى العام لمدة لا تقل عن شهر، مؤكدًا ضرورة توفير 2 كرسي لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى إلى جابت الأسرٌة الموجودة بالوحدة وضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع المرضى الذين يحتاجون ويتلقون العلاج الكيميائي بالوحدة بمجرد دخول الحالات إلى المستشفى وحتى آخر جرعة علاج لهم، بهدف متابعة الحالات باستمرار ومعرفة آخر التطورات الخاصة بكل حالة، مضيفًا أن قاعدة البيانات هذه سوف يستطيع من خلالها الكوادر الطبية وطاقم التمريض في المستشفى من متابعة هذه الحالات بشكل صحيح وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لها وحتى بعد مغادرة المستشفى.

حضر الافتتاح اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور تامر مرعي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مدير عام المستشفى وعدد من الأطباء.

افتتاح أول وحدة علاج كيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الغردقة

افتتاح أول وحدة علاج كيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الغردقة