شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يسلم كرسيًا متحركًا لطالبة بالمرحلة الإعدادية تعاني من ضمور عضلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الطالبة نورا جمال، بالمرحلة الإعدادية بمدينة القناطر الخيرية، لتسليمها كرسيا متحركا قام أحد المتبرعين بالتبرع به لصالحها، حيث تعاني الطالبة من ضمور في ساقيها بعد قامت بالاتصال تليفونيا بالمحافظ وطلبت منه توفير كرسي متحرك لها.

وبحسب بيان، السبت، واستمع المحافظ إلى مطالب الطالبة وأسرتها وعد بأن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن وأعرب عن اعتزازه وفخره بتلك الطالبة المكافحة التي تتحدى صعوبات الحياة، مؤكدا أن مصرنا الحبيبة سوف تزدهر بسواعد أبنائها المكافحين والمجتهدين.

وأعربت الطالبة عن شكرها العميق وتقديرها للمحافظ على تلك اللمسة الإنسانية من أب حنون تجاهها. كان المحافظ تلقى اتصالا تليفونيا من الطالبة تريد كرسيا متحركا يعينها على حياتها، وعلى الفور أمر بتسليم الكرسي إلى الطالبة.