شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلا عن كل من الرئيس الحالي تشيسكيدي والرئيس السابق كابيلا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في الكونغو الديمقراطية كعامل أساسي للتنمية في البلاد».