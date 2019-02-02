شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصري مقيم في إيطاليا ينصح بدعم سياحة علاج الأسنان في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح أحمد بدوي، الخبير السياحي المصري بإيطاليا، بضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية بمنتجعات شرم الشيخ، خاصة سياحة علاج الأسنان.

وقال الخبير، في بيان، السبت، إن سياحة علاج الأسنان نوع من السياحة العلاجية الجاذبة لسياح أوروبا، حيث إنها مكلفة جدا في أوروبا، ويسافر الأوروبيون لكرواتيا لعلاج أسنانهم، مشيرًا إلى أن مصر بها أطباء أسنان أكفاء علاوة على أنها متقدمة جدًا في علاج الأسنان وبها عدد كبير من كليات طب الأسنان.

وأوضح «بدوي» أنه جاء لمصر رفقة خبراء سياحة إيطاليين وأصحاب شركات لجلب سياحة لمصر، خاصة في البحر الأحمر ومرسى علم وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ جميلة ولكن المستقبل السياحي في مرسى علم.

وطالب «بدوي» بالاهتمام بتدريب العمالة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ وكذلك تدريب العاملين في المطاعم والمحال وسائقي التاكسي وأضاف بدوي أن مصر لا تحتاج لتسويق قائلا «هي مسوقة نفسها»، مشيرًا إلى أن الأطفال في أوروبا يدرسون تاريخ مصر وحضارتها ومنذ الصغر يحلمون بزيارتها لرؤية الأهرامات والنيل وسواحلها الخلابة وطالب بدوي وزارة السياحة بالاهتمام بخبرة المصريين المغتربين بالخارج لتطوير القطاع السياحي، لافتا أنه مازالت العمالة تحتاج لتدريب باستمرار حيث إنه لا يجب أن يرى السائح الأشياء السيئة وأخطاء العمالة علاوة على الاهتمام بالسياحة الشاطئية وتوفير وسائل الاستجمام بها.

وأجرى «بدوي» جولة سياحية في عدد من المدن السياحية برفقته عدد من أصحاب شركات السياحة الإيطالية وخبراء السياحة لجلب سياحة إيطالية لشرم الشيح ومرسى علم من بينهم الخبير السياحي الإيطالي أنطونيو روسو والخبيرة السياحية ديانا سي نورنر وكرستينا مات.