شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: وزير النقل وافق على استمرار صرف التراخيص الملاحية لسفن الصيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأنه جرى التواصل مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لبحث الشكوى التي تقدم بها شيخ الصيادين بالمحافظة الخاصة بسداد الرسوم السنوية وإصدار التراخيص الملاحية لسفن الصيد.
وأكدت المحافظ في بيان، السبت، أنه جرى إصدار إشارة من اللواء خالد زهران، مدير عام الشؤون الفنية بالإدارة المركزية للتفتيش البحري، إلى جميع فروع التفتيش البحري متضمنة استمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد وإرجاء تحصيل الرسم السنوي طبقا للمادة الثامنة من قانون الرسوم رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ لسفن صيد الأسماك.
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