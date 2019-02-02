شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» و«ألتماير» يضعان حجر أساس الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بحضور بيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وبحسب بيان، السبت، تقام الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار الكنيسة الكاتدرائية. وقال الدكتور أشرف منصور، إن العمل على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة»، يسير بالتوازي بين مصر وألمانيا، لافتتاحها في عام ٢٠٢٠، لافتًا أن ممثل تحالف الجامعات التطبيقية زار العاصمة الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء الجامعة.

وأكد «منصور» أن تعاون ١٠ جامعات لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، تعد شهادة لمصر والدبلوماسية المصرية وشهادة للعلاقات المصرية الألمانية.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها في برلين أكتوبر الماضي على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتنص الاتفاقية على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمي والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية «بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها» في العديد من التخصصات، منها: «الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء، بالإضافة إلى أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون نفس الشروط المتبعة في الجامعات الأم ويطبق نفس الوضع على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحًا دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.