شكرا لقرائتكم خبر عن كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم مسابقة «مونرو إي. برايس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية القانون بالجامعة البريطانية مسابقة مونرو إي. برايس الدولية للمحاكم الصورية في جولتها الإقليمية للشرق الأوسط لعام 2019 في الفترة من 4 إلى 7 فبراير، وذلك تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وبحضور الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون والمشرف العام على المسابقة.

كما سيشارك في حفل الافتتاح –بحسب بيان السبت- سامح عاشور، نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحامين العرب والدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي «CRCICA»، وماهر ميلاد اسكندر المدير التنفيذي والمؤسس لمكتب أندرسن تاكس أند ليجل للمحاماة، بالإضافة لمشاركة نيفينا كريفوكابيك ممثلا عن جامعة أكسفورد المنسق الدولي للمسابقة.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إنه «تتضمن المسابقة في أعمالها الممتدة لثلاثة أيام قيام المنسقين بشرح القواعد الخاصة بالمسابقة مع إعطاء نبذة عن نظام التقييم والدرجات ومواعيد المسابقات، كذلك التوجيهات والإرشادات الخاصة بالمرافعات الشفهية، ليأتي بعد ذلك مواجهات الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية للمسابقة ثم الجولة نصف النهائية قبل أن يتنافس الفريقين المتأهلين منها في الجولة النهائية للمسابقة الإقليمية».

وأضاف عبدالحميد: «تختتم أعمال المسابقة بحفل يقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة البريطانية، ويتم خلاله إعلان نتائج مباريات الفرق المشاركة والفريق الفائز بالمسابقة، وكذلك إعلان اسم الفرق المتأهلة للمشاركة في المسابقة الدولية».

وأوضح عميد كلية القانون، أن عدد الفرق المشاركة في الجولات الإقليمية التي تنظمها كلية القانون بالجامعة البريطانية لعام 2019 يبلغ 12 فريقا، 3 من لبنان وفريق من تونس وفريق من فلسطين و7 فرق من مصر بإجمالي عدد 77 متسابق، مؤكدا أن عدد المحكمين يترواح من 30 إلى 40 محكم من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات المصريين.

يذكر أن «مونرو إي. برايس» هي مسابقة دولية تحاكى في إطارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، وتأسست في عام 2008 ضمن برنامج القانون المقارن في الإعلام التابع لكلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتهدف المسابقة لتحسين المستوى الفني لطلّاب القانون وإثقال مهاراتهم القانونية من خلال تهيئة الفرصة لكليات القانون بمختلف جامعات العالم ومشاركتهم من خلال تشكيل فريق مكون من 6 طلاب لتمثيلها في المسابقة.