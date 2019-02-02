شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض «تجاعيد» بالتعاون مع وزارة الآثار (الصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان معرض «تجاعيد» والذي أقيم بمتحف محمد علي بالمنيل بالتعاون بين وزارة الآثار وكلية التربية الفنية جامعة حلون.

وأضاف «نجم»، أن المعرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعبر عن موهبة حقيقية لدي الطلاب قدموها من خلال رؤية فنية معاصرة تعبر عن المراحل الزمنية التي يمر بها الإنسان خلال مراحل حياته من خلال إظهار تفاصيل الوجه التي تعبر عن السن حيث قدم طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلون اللوحات الفنية للتعبير عن هذه الظاهرة الإنسانية في أروع أشكالها.

ويضم المعرض أكثر من 50 عمل فني ويعبر عن رؤية فنية لمراحل حياة الإنسان العمرية وتظهر بوجه تفاصيل تنم عن كبر سنه، وقد استخدم فناني المعرض هذه التجاعيد والتفاصيل لتقديم أعمال فنية رائعة تشعرنا بعظمة الخالق وإبداعاته ولتظهر لونا جديدا من الجمال الفني.

وتم استخدام أشغال الخشب والقشرة الخشبية لإظهار جمال الأعمال الفنية حيث كان الاهتمام في أعمال المعرض مركزا على إظهار جماليات الظل والنور وتدريجيات الأبيض والأسود لجعل العمل الفني ينبض بالحياة حيث قدم طلاب كلية التربية الفنية مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي تنم عن هذا المعني تحت اسم تجاعيد.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض «تجاعيد» بالتعاون مع وزارة الآثار

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض «تجاعيد» بالتعاون مع وزارة الآثار

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض «تجاعيد» بالتعاون مع وزارة الآثار