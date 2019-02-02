شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى إلى ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكرى، اليوم السبت، المُمثل الخاص للأمين العام فى ‎ليبيا غسان سلامة أثناء زيارته الحالية إلى ‎القاهرة.

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورا تجمع وزير الخارجية مع غسان سلامة ونائبته ستيفانى وليامز، مؤكدا أن المناقشات ستتناول أبرز المُستجدات على الساحة الليبية وسُبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد. ‎

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