شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمومة والطفولة" يعثر على طفل بالهرم وينسق مع التضامن لإيداعه بدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأكد المجلس القومى للأمومة والطفولة، عبر صفحة المجلس على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، أنه تم تحرير بلاغ على الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 برقم 150419 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الطفل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وحدة التدخل السريع لإيداعه بإحدى دور الرعاية لحين الوصول إلى أهله.

وأضاف أنه تم تحرير محضر برقم 976 لسنة 2019 إدارى قسم الطالبية ودعا المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى من يتعرف عليه برجاء الاتصال تليفونيا على خط النجدة فورا.