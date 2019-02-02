السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلا عن كل من الرئيس الحالى تشيسكيدى والرئيس السابق كابيلا.



السيد الرئيس يستقبل وفداً سياسياً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمنى في الكونغو الديمقراطية كعامل أساسي للتنمية فى البلاد.