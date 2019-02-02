رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، عددا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة كينجز البريطانية وآخر مع الجامعة الأمريكية وجامعة كينجز بشأن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة.
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