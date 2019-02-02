الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي بالكونغو الديمقراطية.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي استقبل، منذ قليل، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية. بحسب تصريحات صحفية له.