أخبار مصر | مستقبل وطن: "الداخلية" تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والمنظمات الممولة تستهدف إسقاطها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: "الداخلية" تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والمنظمات الممولة تستهدف إسقاطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب مستقبل وطن، قيام منظمات حقوق الإنسان بإصدار تقارير مزيفة عن مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تتلقى تمويلات من جهات استخباراتية أجنبية لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع العامة في مصر والإساءة إليها أمام الرأي العام الدولي.

وأشار رشدان إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووش" تأتى على رأس المنظمات الممولة من أعداء مصر لتشويه نظام الرئيس السيسى الذى ضرب كل مخططات تركيع مصر وانطلق بها نحو المستقبل.

وأشاد رشدان بييان النائب العام الذى فند أكاذيب "هيومان رايتس ووتش" بشأن الاختفاء القصرى لبعض المتهمين فى قضايا الإرهاب.

وثمن رشدان دوزر وزارة الداخلية فى محاربة الإرهاب لافتة أن هدف هذه المنظمات هو تشويه دور الوزارة و تشتيت جهودها لاثناءها عن محاربة الإرهاب لافتا إلى أنه وفق تقارير النيابة العامة و مجلس النواب فإن الوزارة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان و قال إنه إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عقب أحداث 25 يناير 2011، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أية وقائع.

ولفت إلى أن مصر تخوض حرباً متكاملة الأركان حالياً، وأن الإرهاب الذي طل بوجهه الأسود خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لن ينتهى فجأة، لأنه نتاج تخطيط وجهد دول وأجهزة إستخباراتية عالمية، تسعى لإسقاط مرسسات الدولية "الجيش و الشرطة و القضاء " مطالبا الشعب بالوقوف خلف مؤسساته الوطنية وقائده حتى ننتصر على الإرهاب.