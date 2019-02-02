أخبار مصر | مدير صندوق مكافحة المخدرات: وقف أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير صندوق مكافحة المخدرات: وقف أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، وانخفضت نسبه التعاطي إلى 12% بعدما كانت 24%.

وأشار عثمان، إلى أنه تم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضي وانخفضت نسبه التعاطي إلى 2.9% بعدما كانت 12%، بالإضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفي العديد من الوزارات والجهات التابعة لها، وفي حالة ثبوت أي موظف يتعاطى المخدرات يتم ايقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

واستعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات خلال العام الماضي 2018 ، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 8000 مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 الف مستفيد وبناء قدرات 4 آلاف كادر في مجال خفض الطلب على المخدرات، كذلك تم تنفيد العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلائم مع طبيعة الجمهور في المناطق العشوائية التي تم نقل سكانها إلى مناطق جديدة أمنه مثل "حي الاسمرات وغيط العنب".

جاء ذلك خلال رئاسة "والي" اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وكانت وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير اعتباراً من الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الاحد الثالث من فبراير، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 فبراير .

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .