أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر الأعمال والمشروعات التي تنفذ في العاصمة.

وكان قد تفقد مدبولي منذ أيّام، أول عينة فيلات يتم تشطيبها بالحي السكني "R5" الذي تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "جاردن سيتي الجديدة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "يقع حي جاردن سيتي الجديدة على مساحة حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة".