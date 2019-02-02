انت الان تتابع التعليم: 42 مصريا باليابان للتدريب على نظام توكاتسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البعثة المصرية في اليابان

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أولى بعثات القائمين على أمر العملية التعليمية في المدارس المصرية اليابانية، وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو، مشيرة إلى أن البعثة مكونة من 21 مدير ووكيل مدرسة و21 معلما، من 35 مدرسة يمثلون 21 محافظة، ومن المقرر أن تمضي 4 أسابيع لدراسة الإدارة المدرسية وأنشطة "التوكاتسو"، ورياض الأطفال، بجامعة فوكوي Fukui اليابانية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي سيحصل عليه 680 متدربا مصريا من القائمين على العملية التعليمية في المدارس المصرية على مدار 3 سنوات.

وتسعى المدارس المصرية - اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بدرجة الأهمية نفسها لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، ومن