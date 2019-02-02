شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتعامل مع 19 مشردًا وطفلاً بلا مأوى في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنه خلال الفترة الماضية تم التعامل مع ١٩ حالة من كبار السن والأطفال الذين ليس لهم مأوى بالتعاون مع فريق التدخل السريع، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، والذي يعمل ليلاً نهاراً لتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء البسطاء ومساندتهم ورعايتهم على أكمل وجه ممكن.

وأضاف المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين الذين ليس لهم مأوى من كافة المراحل العمرية.

فيما أوضح مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية أن فريق التدخل السريع وكذلك الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى نجحا في رصد حالات جديدة لأطفال ليس لهم مأوى وعثرت عليهم المديرية، حيث يتنوع التدخل بين توفير مأوى بدور الرعاية لـ3حالات وتوفير وجبات ساخنة وبطاطين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لباقي الحالات.