شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور »: ضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المخدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5676 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك جاء «تنفيذاً لاستراتيجيتها بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور».

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5676 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2224 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات، بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أغلقت خدمات الإدارة العامة للمرور أمس، طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين والطريق الدائري الإقليمي جزئيا ولمدة ساعتين، بسبب الشبورة المائية، والتي تسببت في انخفاض مستوى الرؤية بشكل أفقي في الساعات الأولى من صباح أمس.