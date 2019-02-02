شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بسرعة رفع آثار حادث السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارة اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، لمدينة السادات لتفقد عدد من المدارس والقطاعات الخدمية للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تلاحظ وجود حادث انقلاب سيارة نقل «محملة بالخردة» بمدخل مدينة السادات.

وأوضح بيان، السبت، أنه على الفور أمر المحافظ بالتوقف لمعاينة موقع الحادث للاطمئنان على عدم وجود حالات إصابة أو أي وفيات ناجمة عن الحادث، موجها المسؤولين بسرعة رفع آثار الحادث وتسيير الطريق وانتظام الحركة المرورية.