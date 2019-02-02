شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص دهسه ترام الرمل في الإسكندرية.. وتوقف الحركة نصف ساعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات ترام الرمل، وذلك أثناء عبوره القضبان بمحطة شدس شرق الإسكندرية.

وبحسب بيان، أسفر الحادث عن توقف حركة الترام لمدة نصف ساعة قبل أن يُجرى استئنافها مرة أخرى.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل يفيد بسقوط شخص أسفل ترام الرمل بمحطة شدس وتوفي.

وانتقل إلى موقع البلاغ الرائد عمرو أبوعرب، معاون مباحث قسم شرطة أول الرمل، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء عبور سامح حسين نشأت، قضبان الترام بمحطة شدس فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات الترام أثناء دخوله المحطة المشار إليها، ما أدى لوفاته.

من جانبه، أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية إن المتوفى حاول العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة الترام نحو نصف ساعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وأمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ترام الرمل في الإسكندرية يدهس شخص بالإسكندرية