شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: التعليم الأزهرى طوق النجاة الوحيد من "إرهاب يفتك بالعالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة.

في بداية اللقاء عبر الشيخ سلطان القاسمي عن سعادته بالزيارة المرتقبة لفضيلة الإمام الأكبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأخوة الإنسانية بمشاركة حضرة بابا الفاتيكان، مؤكدًا أهمية هذا الحدث وتأثيره البالغ على مستقبل السلام الإنساني في المستقبل.

وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف لنشر صحيح الفكر الإسلامي، ومواجهة التطرف في العالم العربي والإسلامي، مشددًا على ضرورة دعم التعليم الأزهرى ومنهجه الوسطى لأنه طوق النجاة الوحيد من دوامة العنف والإرهاب الذي يفتك بالعالم.

من جانبه رحب الإمام الأكبر بصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيدًا بجهوده في دعم الثقافة العربية والإرث الفكري والحضاري الإسلامي، مبينًا أن التعليم الأزهرى يربى أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف، ولذلك فإن خريجى الأزهر دائمًا هم عوامل استقرار وسلام في بلدانهم.

وأوضح أن الأزهر أسس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لربط الخريجين حول العالم بالمنهج الأزهري ومتابعتهم والاستفادة من جهودهم وفكرهم فى تعزيز السلم العالمى، مشيرًا إلى أن الأزهر يعتنى بطلابه الوافدين الذين يمتلكون مواهب وقدرات هائلة تحتاج من ينميها ويصقلها.