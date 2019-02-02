شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها وتطويرها. يذكر أن العرض المتحفى لدار الكتب بباب الخلق عبارة عن بانوراما كنوز الهيئة العامة لدار الكتب باب الخلق، يضم أهم مقتنيات الدار بما تتضمنه من مخطوطات نادرة ومهمة، وعملات ستتعرض بشكل جديد، ورق بردى، ووثائق، وفرمانات، ونموذج مصغر لقبة الصخرة، كما سيتم عرض المصاحف المملوكية، والمجموعة الفلكية والبوصلات والكرة الأرضية، وأوائل المطبوعات.

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