أول صور لعقار المحلة المنهار.. والحماية المدنية تكثف البحث عن المصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف قوات الحماية المدنية، جهودها للبحث عن أشخاص أسفل أنقاض المنزل المنهار بطريق نادى الشرطة، التابع لحى ثان المحلة ملك ورثة مصطفى الخادم مكون من 5 طوابق ويضم الدور شقتين. وانتقل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والقيادات الأمنية، والمهندس محمد سراج رئيس مدينه المحلة واللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، وتم فرض كردون امنى حول المنزل المنهار ومنع اقتراب المواطنين منه.

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