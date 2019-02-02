شكرا لقرائتكم خبر عن سحل سيدة حامل وطفلتها على يد الأمن بمحطة مترو فى السويد.. والسبب تذكرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سادت حالة من الغضب الشديد بين مواطنى مدينة ستوكهولم السويدية، بعد انتشار فيديو يظهر حارسى أمن يتعاملان بعنف شديد مع سيدة حامل، فى مترو أنفاق هوتورجيت، حيث قال مسئولون بالمحطة، "لم تكن تحمل تذكرة"، لافتين إلى أن هذا هو سبب سحل السيدة الحامل، والتى كانت برفقة طفلتها الصغيرة أيضًا.

البداية بدأت بخلاف بين السيدة الحامل وأمن المترو، ليجبروها على النزول من القطار، وجروها على كرسى برصيف المحطة، وعلى الجانب الآخر تحقق الشرطة فى واقعة عنف فردى الأمن ضد السيدة الحامل، والتى تتلقى العلاج فى المستشفى لإصابتها فى الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الاعتداء، الذى أظهر أفراد الأمن يحملون الطفلة، وهى تصرخ، فى الوقت الذى يتعامل فيه الأمن بعنف مع والدتها، وفقا لما أكدته شبكة "BBC" الإخبارية.