انت الان تتابع توقيع بروتوكول لإنشاء مستشفى لنقابة الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقابة الصحفيين

شهد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومؤسسة الأهرام الصحفية، والآخر بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ونقابة الصحفيين، وذلك بديوان عام الوزارة، ويهدف البروتوكول الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروع لصالح مؤسسة الأهرام لإنشاء مصنع لإنتاج الورق بأنواعه خاصة ورق الصحف اللازم للطباعة، والثاني إنشاء مستشفى وعيادات خارجية لصالح النقابة.

وأعرب سلامة وهو رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، أن هذين البروتوكولين يأتيان انطلاقا من دور نقابة الصحفيين في تقديم الرعاية الصحية والخدمات والمزايا الأخرى لأعضاء النقابة وأسرهم. كما أعرب عن ثقته في إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربي لما لها من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة على أعلى