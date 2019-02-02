شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام قطاع التدريب بوزارة الداخلية حفل انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة وطالبات الدفعة الثالثة بمعاهد معاونى الأمن بالبحيرة والقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية إن «قطاع التدريب أقام حفل انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة وطالبات الدفعة الثالثة بمعاهد معاونى الأمن بالبحيرة "ذكور"، وجسر السويس بالقاهرة "إناث" وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة».

وتضمن الحفل بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات المعهد وبعض البيانات العملية، والتى أظهرت مدى كفاءتهم ومهاراتهم التدريبية التى اكتسبوها طوال فترة التدريب الأساسى.

وأشاد الحاضرون بالأداء المتميز لطلبة المعهد، وهو ما يسهم فى تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية، وقدرة رجال الشرطة على أداء واجبهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة فترة الإعداد الأساسى، نظير تفوقهم وجهدهم طوال فترة التدريب.