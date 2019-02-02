شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الكرور بأسوان يقطعون الطريق بعد دهس سيارة شرطة لسيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قطع أهالي منطقة الكرور بمدينة أسوان طريق السادات المؤدي إلى مطار أسوان والجامعة وخزان أسوان، السبت، عقب دهس سيارة شرطة لسيدة من أهالي المنطقة، وفرت هاربة، وتم نقل السيدة لمستشفى أسوان الجامعي في حالة حرجة وحجزها داخل غرفة العناية المركزة.

ووضع الأهالي الغاضبون الأحجار على الطريق، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق المؤدي للخزان ومطار أسوان الدولي والجامعة، بعد أن انتابتهم حالة من الغضب عقب وقوع الحادث.

وأوضح الأهالي أن السيدة كانت تعبر الطريق عندما صدمتها السيارة، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لإسعافها وإيداعها غرفة العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة.