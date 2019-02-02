شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية «الزائر» في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم العرض المسرحي «الزائر» تحت قيادة وإشراف المخرج الكبير خالد جلال، خلال الفترة من ٥ إلى ٩ فبراير الجاري، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة.

ويأتي عرض «الزائر» ضمن تجربة جديدة وفريدة من نوعها، ويقدمها مجموعة من شباب الموهوبين من مختلف الجنسيات ومجموعة من المواهب الشابة، حيث يسلط الضوء على إحدى القضايا التي تلقى اهتمامًا كبيرًا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وتتمثل القضية في تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، حيث يدور العرض حول مدينة يأتيها زائر ليجري بين سكان المدينة ويفرق بينهم في رمزية فريدة من نوعها يرمز هذا الزائر إلى التكنولوجيا.

وقد قدم عرض «الزائر» للمرة الأولى في الثاني من نوفمبر الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال افتتاح مسرح شباب العالم، حيث حاز العرض على تفاعل وإعجاب عدد كبير من المشاركين في المنتدى، واستمرارًا لذلك النجاح تقرر إعادة عرضه مرة أخرى.