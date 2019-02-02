شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تستقبل أجهزة «التابلت».. وتوزيعها 10 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أجهزة التابلت الخاصة بالمحافظة، والخاصة بتطبيق عناصر المنظومة التعليمية الجديدة، وتم إيداعها المخازن، تمهيدًا لتسليمها إلى الإدارات التعليمية.

وعقد الدكتور السيد الفيومى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا موسعًا مع مديرى الشؤون المالية والإدارية والقانونية لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسليم أجهزة (التابلت) إلى مديرى الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس، على أن يتم تسليم الأجهزة لجميع الطلاب على مستوى المحافظة الأحد الموافق 10فبراير.

وقال الفيومى إنه من المقرر تسليم الأجهزة لطلاب الصف الأول الثانوى (العام) بجميع المدارس طبقًا لمنظومة التعليم الجديدة التي أطلقها وزير التربية والتعليم.