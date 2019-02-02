شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول رحلة لمعلمين مصريين لليابان للتدريب على التوكاتسو× 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أولى بعثات القائمين على العملية التعليمية فى المدارس المصرية اليابانية إلى دولة اليابان من معلمين وخلافه للتدريب على أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية.

”الخليج 365” يقدم فى 11 معلومة تفاصيل الرحلة كالتالى:

1ـ سفر 21 مدير ووكيل مدرسة، إضافة إلى 21 معلما.

2ـ يمثلون 21 محافظة تحتوى على 35 مدرسة مصرية ياباينة.

3ـ البعثة تمكث 4 أسابيع لدراسة الإدارة المدرسية وأنشطة التوكاتسو بجامعة فوكوى اليابانية.

4ـ البرنامج يتضمن تدريب 680 متدربا مصريا من القائمين على العملية التعليمية فى المدارس المصرية على مدار 3 سنوات.

5ـ تتعرف البعثات المصرية على التالى: أنشطة التوكاتسو المتكاملة، والإدارة المدرسية، و"التوكاتسو" ورياض الأطفال، و"التوكاتسو" ومعلمون المواد الدراسية.

6ـ تسعى المدارس المصرية - اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو".

7ـ التوكاتسو يعنى التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب ويركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته.

8ـ يسمح "التوكاتسو" للأطفال بالانخراط فى الكثير من أنشطة "التعلم من خلال الممارسة" بشكل فعال بالتعاون مع أصدقائهم.

9ـ الدراسة فى رياض الأطفال يتم من خلال طريقة تركز على التطوير الشامل للطفل وتعتمد على الأنشطة" التعلم من خلال اللعب".

10ـ تهدف المدارس المصرية - اليابانية إلى مساعدة الطالب على الاستقلالية وتحمل المسؤولية وتقدير الذات وتقدير الاخرين والاهتمام بالنفس وبالصالح العام

11ـ يهدف التعلم فى المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية الياباينة إلى قيام الطالب بأنشطة مختلفة، وهى تنظيف الصف وعشر دقائق من التعلم الهادئ.