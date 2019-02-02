"برلماني" يتقدم ببيان عاجل بشأن غرامات زراعة الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب بدائرة طنطا بمحافظة الغربية، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن غرامات زراعة الأرز.

وقال طعيمة في طلبه، إن وزارة الموارد المائية والري تُحصل قيمة مخالفات زراعة الأرز منذ عام 2013 حتى عام 2017، واصفًا الأمر بغير المنطقي لعدة أسباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسباب التي تجعل الأمر غير منطقي تتمثل في وجود تقادم لتحصيل الأموال وكذلك سقوط للأحكام، متسائلا: "أين الحكومة من التحصيل كل عام حتى يتم ردع كل من يخالف في حينه؟ حيث اعتادت الحكومات السابقة بإلقاء تلك المخالفات بعد الإعلان عنها، وهذا أدى إلى تفاقم تلك المخالفات".

وتابع: "لم نجد في عام 2018 مخالفة واحدة، لأن البرلمان المصري وضع بصمة على القوانين القديمة، وبالتالي أزالت الحكومة المخالفة في المهد، ولذلك لم نجد مخالفة واحدة العام الماضي"، مطالبًا برفع تلك الغرامات قبل عام 2018 رحمة بالفئة الكادحة.