انت الان تتابع غدا .. تسليم الدفعة الثامنة من شقق دار مصر بالعاشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دار مصر

قال المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، إن جهاز المدينة سيسلم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية (144 وحدة سكنية، 6 عمارات، نموذج B) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وذلك بدءا من غد الأحد، وسيتم تسليم العمارات أرقام (47، 49، 66 بمنطقة شرق المعهد، و25، 26، 34 بمنطقة غرب المعهد)، لافتا إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الرفاعي أنه سيتم إخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، خلال شهر من تاريخه، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لـبنك التعمير