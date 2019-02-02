شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة الأحد (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 22»، الإسكندرية «7– 19»، قنا «8 – 25»، الأقصر «7 – 26»، وأسوان «10 – 26».