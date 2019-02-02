شكرا لقرائتكم خبر عن وسط طلاب المدارس.. محافظ القاهرة يطلق مبادرة "القاهرة جميلة" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إشارة البدء بماراثون المشى لطلاب مدارس القاهرة، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم داخل معرض الكتاب الدولى فى إطار فعاليات مبادرة "القاهرة جميلة " التى أطلقتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم تشجيعاَ للسياحة الداخلية ولطلاب مدارس القاهرة للتعرف على أهم الأماكن الأثرية والسياحية خلال أجازات نصف العام .

وأكد المحافظ على أهمية زيادة المعرفة لطلاب القاهرة من خلال الزيارات الميدانية والقراءة والاطلاع ، لذا كان اختيار موقع الماراثون من معرض الكتاب الدولى فى دورته الخمسين لتعريف الطلاب بأهمية القراءة .

وكشف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة " القاهرة جميلة " تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وتقوم بإعداد رحلات مدرسية لطلاب القاهرة من المدارس المختلفة، مع القيام بالشرح الوافي لهم من قبل المتخصصين وكذلك قيام الطلاب بتمثيل ومحاكاة الشخصيات والأحداث التاريخية التى يدرسونها بالمواقع، مما له أكبر الأثر فى نفوس الطلاب وزيادة مداركهم، ومعرفتهم بتاريخ وحضارة مصر.