شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس مركز معلومات الوزراء يشارك بندوة فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، مشاركة المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء في ندوة الحرية في عصر المعلوماتية غدا الأحد بقاعة ثروت عكاشة بمعرض الكتاب 2019.

وأوضح المركز أن الندوة تتناول موضوع الحرية في عصر المعلوماتية، ويشارك في الندوة أيضا كل من، الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، والمهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات والإنترنت.