شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": منح دراسية مقدمة من حكومة موريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من حكومة موريشيوس.

وأشار التقرير إلى تقديم وزارة التعليم والموارد البشرية والبحث العلمى بجمهورية موريشيوس عدد من المنح الدراسية لعام 2019 للحصول على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 18 فبراير القادم للدراسة التى تبدأ فى مارس 2019، وآخر موعد للتقدم هو 15 أبريل القادم للدراسة التى تبدأ فى أغسطس 2019، وتصل مدة المنحة إلى 3 سنوات للحصول على درجة الدبلوم، وأربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وعامين للحصول على الماجستير، وثلاث سنوات للحصول على الدكتوراه، وللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى للوزارة.

وأشار إلى أن قيمة المنحة تبلغ 12500 روبى موريشيوس كبدل إعاشة، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.