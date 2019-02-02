خلال أيام| الإسكان تطرح شقق "جنة القاهرة الجديدة".. والسعر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد للإعلان عن طرح المرحلة الأولى من وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر خلال أيام.

وأضاف عباس لمصراوي، أن إجمالي الاستثمارات بمشروع "جنة"، للإسكان الفاخر، في القاهرة الجديدة فقط وصل إلى 3.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية عبارة عن "365 عمارة"، في منطقة واحدة بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر للوحدة، كاملة التشطيب، مؤكدًا أن الوحدات لن يتم طرحها دفعة واحدة.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم تنفيذ منطقة خدمات كاملة بالمشروع، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 60%، مشيرًا إلى أن عدم طرحها في المرحلة الأولى للمشروع كان نتيجة عدم جاهزية الوحدات والوصول لنسب التنفيذ المطلوبة، فهناك توجه عام بعدم طرح أي مشروع إلا ونسب التنفيذ تتجاوز حجم الـ60 لسعة تسليمها للحاجزين.

ويقع مشروع "جنة" للإسكان الفاخر في امتداد مدينة القاهرة الجديدة بجوار عدد من التجمعات السكنية الفاخرة.

وقالت مصادر لمصراوي، إن سعر المتر في مشروع "جنة" سيصل إلى 12 ألف جنيه، بخلاف نسب التميز التي ستصل إلى 1.6% من ثمن الوحدة للأدوار المتكررة، لافته إلى أن عدد الوحدات التي سيتضمنها الطرح الأول تتراوح بين 2000 وحدة وحتى 2500 وحدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت المرحلة الأولى من مشروع "جنة" بواقع 7176 وحدة في 6 مدن جديدة، وبدأ حجز هذه الوحدات يوم 19 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 13 ديسمبر الماضي.

وضمت مدينة "الشيخ زايد" أعلى سعر للمتر بواقع 11250 جنيها، وكان بها 912 وحدة تم حجزها بالكامل في أول نصف ساعة من بداية الحجز، و1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، بسعر للمتر وصل إلى 9080 جنيهًا، و2688 وحدة في 6 أكتوبر وبلغ سعر المتر 8520 جنيهًا و1176 وحدة في الشروق بسعر 8150 جنيهًا للمتر، و816 وحدة في العبور، بسعر 7400 جنيه للمتر، و528 وحدة في ميدنة المنيا الجديدة بسعر 5650 جنيهًا للمتر.