أمين الأعلى للآثار: 50 مومياء في الكشف الأثري بتونا الجبل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين، العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشاف الأثري بمنطة تونا الجبل بالمنيا، يعد من أهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، موضحا أن البعثة عملت على مدار موسمين، أسفرت عن 3 مقابر وبئر بعمق 9 أمتار يودي إلى 4 غرف للدفن تخص أكثر من 50 مومياء منهم 12 مومياء للأطفال والمعروض منهم 40 مومياء.

وأوضح وزيري على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بتونا الجبل بالمنيا، أن الكشف يتميز برجوعه إلى العصر المتأخر وصولا بالعصر البطلمي، ولم تستطع البعثة تحديد أسماء الممومياء حتى الآن، وجاري دراستها من خلال البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار وجامعة المنيا.

ونوه إلى أن طريقة التحنيط التي تخص الكشف تدل على أن أصحابها يحملون مستوى معيشي مرتفع ومتوسط من الرجال والنساء والأطفال وبقايا المومياوات الأخرى بجانب بعض الحيوانات، لافتا الى أن هناك العديد من الاكتشافات سوف تعلن عنها الوزارة خلال الفترة المقبلة.