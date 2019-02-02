برلمانى: اهتمام أمريكا بالمشاركة فى معرض الكتاب دليل نجاح الثقافة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن إشادة الوزيرة المفوضة للشئون العامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة هيلين لافال، أمس الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقولها إنه يُصنف من بين الأفضل في العالم، على غرار معرض "فرانكفورت" بألمانيا، إنما هو دليل قاطع على نجاح مصر في إقامة مثل هذه المؤتمرات الثقافية الدولية واهتمام المجتمع الدولى بالثقافة المصرية.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن إعراب مسئولة السفارة الامريكية عن سعادتها لمشاركتها للمرة الأولى ضمن جناح السفارة الأمريكية في معرض الكتاب في دورة اليوبيل الذهبي بعد توقف مشاركة السفارة بالمعرض لمدة 15 عاما، إنما هو دليل جديد على حرص أمريكا في المشاركة في المعرض المصري الدولي والتفاعل مع الثقافة المصرية والعربية. ​