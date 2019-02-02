محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمقترح شيخ الأزهر الشريف بإنشاء كلية للفنون الجميلة بجامعة الأزهر من أجل تنمية المواهب الأزهرية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تدل على دعم الأزهر ورعايته للفنون الجادة والهادفة، وتوجه نحو الانفتاح على العلم ومواكبة تطور الحياة.

أوضح بركات، حسب بيان، أن الكثير من طلبة المدارس الأزهرية الموهوبين فى مجال الفن التشكيلي يعانون من عدم وجود كليات فنية متخصصة "جميلة أو تطبيقية" تابعة لجامعة الأزهر، يضاف إلى ذلك مشكلة القوانين واللوائح داخل الجامعات، التي تمنع طلبة المدارس الأزهرية من الالتحاق بالكليات الفنية التابعة لجامعات أخرى.

وأضاف، افتتاح كلية للفنون الجميلة سيحتوي هذه المواهب ويطورها، مع الحرص على أن يكون فيها أقسام مثل العمارة والديكور والنحت والتصوير وجرافيك، وكذلك عمل اختبارات قدرات للطلاب قبل الالتحاق بها كما في باقي الجامعات.​

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانى: إنشاء الأزهر كلية للفنون الجميلة يدل على دعمه ورعايته للفنون الهادفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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