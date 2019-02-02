مصر | تأجيل محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14 إرهاب المنعقدة بمعهد بمجمع محاكم طره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المتهمين ارتفع من 18 متهما إلى 32 بعد قيام 14 متهما بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.