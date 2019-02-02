مصر | السجن المشدد عامين لـ4 متهمين انتحلوا صفة رجال تموين بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المشدد عامين لـ4 متهمين انتحلوا صفة رجال تموين بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، قد أحالت كل من:"أ.ص"، و"م.ف"، و"ج.م"، و"ن.ا"، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بانتحال وظيفة رجال التموين، وتقليد خاتم رسمي، وتزوير كارنيهات منسوب صدورها للجمعية المصرية لمتضرري حرب الخليج، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمكافحة الغش وحماية المستهلك، والاستيلاء على مبالغ مالية من "م.م"، صاحب محل، بعد إيهامه بأنهم رجال تموين"
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم، من صاحب محل، يدعى "م.م"، يفيد قيام 4 أشخاص، بالنصب عليه وإيهامه أنهم رجال تموين والاستيلاء منه على مبلغ 400 جنيه، غرامات مخالفات، وبإرشاده تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم للنصب على المواطنين وابتزازهم للحصول منهم على مبالغ مالية حتى لا يتم تحرير مخالفات لهم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، التي قضت غيابيًا للأول والثاني، والثالث، وحضوريًا للمتهم الرابع 6 أشهر عن كل تهمة، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.
"3 ملثمين وقتيل بالخطأ".. مصدر يكشف مفاجأة حول مصرع شخصين بأوسيم
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين بطلقات نارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز اوسيم، وتبين وجود خلافات ثأرية بين عائلة الزيدية وعائلة رابح، وراء قتلهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.
وأضاف بأن 3 أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على أتوبيس يقل عددا من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص من عائلة رابح وآخر من عائلة الخرسة.
كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات ثأرية وراء قتلهما، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.