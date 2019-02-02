أخبار مصر | "التضامن" تنتهي من البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنتهي من البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين الذي تنفذه وزارة التضامن الأجتماعي، بمؤسسات الرعاية المستهدفة من المرحلة الاولى للرصد الميدانى للمشكلات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، صرحت بذلك سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وأكدت الألفي أن الدورات التدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاخصائيين بالمؤسسات لاكتشاف المشكلات السلوكية والنفسية التي يمر بها الأبناء وطرق التدخل الملائمة.

وكما أكدت الألفي أن سلسلة الدورات التدريبية تأتى فى إطار استهداف قطاع الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعيه "الاطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمعرضين للخطر"خاصة في مجال الدعم النفسي حتى يشبوا مواطنين أصحاء قادرين على الاندماج في المجتمع.

وأضافت أن ‪ البرنامج التدريبي الأول استهدف ٥٩ دار أيتام و١١ دور دفاع اجتماعي في أربع محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية يخدموا حوالي ١٨٦٩ ابن وابنة.

وأوضحت الألفي أن البرنامج التدريبي علي مدار يومين قد تناول عدة موضوعات تتعلق بالصحة النفسية للطفل والعوامل التى تؤثر فيها، وإبراز المفاهيم الأساسية لتعديل سلوك الطفل وتشخيص المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية والعوامل المؤثرة في التواصل مع الطفل والتفكير الابتكاري في حل المشكلات، بالإضافة إلى مناقشة سياسة حماية الطفل وحقوقه وطرق مواجهة المشكلات السلوكية وبناء خطوات التعامل مع الطفل.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل، 2434 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الخميس، مع 92 حالة مشرد و71 طفلا بلا مأوى بإجمالي 163 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 81 حالة منها 43 حالات مشردين و38 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 16 حالات مشردين و4 حالة أطفال بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 37 بطانية و 112 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.