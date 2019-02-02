أخبار مصر | مستقبل "وطن": مستمرون في تنظيم الفعاليات الرياضية والاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل "وطن": مستمرون في تنظيم الفعاليات الرياضية والاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة السلام ثاني، بحزب مستقبل وطن، فعالية في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي، تضمنت توزيع (أجهزة كهربائية، ملابس، مفروشات) على ١١ فتاة للمساهمة في تجهيزات زواجهم.

وأكد النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، أن الحزب مستمر فى تكثيف تحركاتة بأوساط المواطنين خلال الفترة القادمة وذلك من خلال تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا.

كما نظمت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن، الفعالية الأولى لماراثون الدراجات الهوائية بدائرة ١٥ مايو بمشاركة ٣٠٠ من أهالي الدائرة، حيث أكد السيد عيد حمّاد، أمين الفلاحين، أن الفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل مكثف خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي.