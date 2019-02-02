انت الان تتابع الري: تنفيذ مشروعات بـ2 مليار جنيه خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد عبد العاطي وزير الري

تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، تقريرا حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، إذ تم تنفيذ أعمال بقيمة 575 مليون جنيه خلال عام 2018، تنوعت ما بين أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وإنشاء مراسٍ نهرية، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات، كما أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ينفذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 215 مليون مليون جنيه شملت إنشاء سدود حماية في: عرب العوامر أ، عرب العوامر ب، عرب الشيخ محمد، عملية أبو الريش 2 قبلي، وادي عبادي، وادي بنات بري، وادي المدامود.

كما ينفذ القطاع حاليا حاليا عقود أعمال تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، بجانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 150 مليون جنيه، هي: (وبري قدم ملاحي على ترعة الإسماعيلية، كوبري على مصرف بحر حادوس، كوبري الدراسات على ترعة المنصورية. وذكر شحتة إبراهيم رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ