انت الان تتابع الري: تنفيذ مشروعات بـ2 مليار جنيه خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد عبد العاطي وزير الري
تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، تقريرا حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، إذ تم تنفيذ أعمال بقيمة 575 مليون جنيه خلال عام 2018، تنوعت ما بين أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وإنشاء مراسٍ نهرية، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات، كما أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ينفذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 215 مليون مليون جنيه شملت إنشاء سدود حماية في: عرب العوامر أ، عرب العوامر ب، عرب الشيخ محمد، عملية أبو الريش 2 قبلي، وادي عبادي، وادي بنات بري، وادي المدامود.
كما ينفذ القطاع حاليا حاليا عقود أعمال تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، بجانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 150 مليون جنيه، هي: (وبري قدم ملاحي على ترعة الإسماعيلية، كوبري على مصرف بحر حادوس، كوبري الدراسات على ترعة المنصورية. وذكر شحتة إبراهيم رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ
كما ينفذ القطاع حاليا حاليا عقود أعمال تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، بجانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 150 مليون جنيه، هي: (وبري قدم ملاحي على ترعة الإسماعيلية، كوبري على مصرف بحر حادوس، كوبري الدراسات على ترعة المنصورية.
وذكر شحتة إبراهيم رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ أعمال حماية جسور وتأهيل ترع وتجريفات بـ91 مليون جنيه تضمنت تأهيل جسور ترعة المحمودية، ومعالجة انهيارات البر الأيمن لترعة الإبراهيمية، وترقيم سكة حديد مصر بطول 150 مترا بمركز أبو قرقاص، وتجريف الرياح التوفيقي، وتأهيل ترعة المراشدة، وتأهيل ترعة بورسعيد.
كما نفذ القطاع حوائط ساندة بقيمة 47 مليون جنيه، منها: إنشاء الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف من كوبري باغوص حتى عزبة عاشور بمحافظة الفيوم، وإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر لبحر يوسف.
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