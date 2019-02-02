انت الان تتابع نائب عن لجان تثمين مخالفات البناء: نخشى تكرار الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن قانون التصالح فى المخالفات من القوانين الهامة التى تشغل قطاع عريض من الشعب خاصة فى ظل ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، مشددا على عدم وجود ثغرات قد تكون بابا للفساد حال البدء فى تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة المخالفة من أهم المحاور التى يعول عليها فى جذب المواطنين للتصالح، مطالبا بتحديد الأسعار وفقا لطبيعة كل منطقة من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية والمثمنين العقاريين على أن يوضع جدول متضمن أشعار كل المخالفات على مستوى الجمهورية وعدم ترك الأمر للجان يتم تشكيلها للقيام بهذا الأمر.

وأوضح عضو النواب، أن المادة الخامسة من القانون تنص على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، متسائلًا: كيف للجنة أن تقوم فى كل محافظة بحصر الأماكن المخالفة؟، لافتًا أن هذه اللجنة قد تكون ثغرة يسيء البعض استغلالها.كان