بشاير 2019.. اكتشاف خبيئة مومياوات في تونا الجبل

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نظمت بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار، اليوم السبت، احتفالية بمنطقة تونا الجبل، للإعلان عن خبيئة المومياوات التي تم اكتشافها خلال الموسم الثاني لأعمال الحفائر واستمرت لشهرين، وحضر الاحتفالية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، الدكتور وجدي رمضان رئيس البعثة الأثرية، وأعضاء البعثتين من جامعة المنيا والآثار، حرص وزيرا الآثار والسياحة على النزول لمدافن تونا الجبل لتفقد الكشف.
وتم اكتشاف الجبانة بملاحظة فريق عمل البعثة هبوطا في منسوب الرمال بأحد مربعات منطقة العمل، وأسفر رفع الرمال عن اكتشاف بئر على عمق 8 أمتار عثر بداخله على تابوتين من الفخار في حالة سليمة وتابوت من الحجر الجيري وآخر من الخشب، وبعض الأواني الفخارية والاوستبراكات. ولاحظ أحد أفراد البعثة هبوطا رمليا آخر في
وتم اكتشاف الجبانة بملاحظة فريق عمل البعثة هبوطا في منسوب الرمال بأحد مربعات منطقة العمل، وأسفر رفع الرمال عن اكتشاف بئر على عمق 8 أمتار عثر بداخله على تابوتين من الفخار في حالة سليمة وتابوت من الحجر الجيري وآخر من الخشب، وبعض الأواني الفخارية والاوستبراكات.
ولاحظ أحد أفراد البعثة هبوطا رمليا آخر في منطقة مجاورة للبئر من الناحية الجنوبية، وتم اكتشاف بئر على عمق 8 أمتار عثر بداخله على مومياوات في حالة جيدة، تضم بعضها نقوش كتابية باللغتين: المصرية القديمة "الديموطيقية" و"اليونانية".
كما تم العثور على قطع من الكرتوناج وأواني فخارية للعجن، وتوابيت حجرية وفخارية نادرة وبرديات، وتوصل فريق العمل لآبار أخرى، عثر داخلها على قطعة من الكرتوناج وأواني تقديم ومومياوات وتوابيت فخارية على شكل أسماك، ومومياوات أطفال وحيوانات نادرة وفي حالة جيدة جدا.
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