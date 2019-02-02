شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم مليونا و898 ألفا و494 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 8 ملايين و945 ألفا و703 جنيهات مصرية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا بما حققه مكتب التمثيل العمالي بالرياض عام 2018، حيث قام بمراجعة واعتماد 869 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 35 ألفا و445 عقد عمل وشهادات استمرارية.

وأضاف أن الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، قام بحل 972 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 334 شكوى للقضايا بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 199 شكوى قيد الدراسة والبحث، من إجمالي 1505 شكوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير، كما قام بالرد على 11 ألفا و433 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، بجانب 33 زيارة ميدانية، و51 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 14 لقاءً واجتماعاً مع الجالية المصرية بالرياض.